وزيرة المالية: ”قانون المالية 2023 سيكون جاهزا قبل غرة جانفي تاريخ دخوله حيز النفاذ”



قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، الثلاثاء، في تصريح لـ”وات”، “نحن في مرحلة اللمسات الأخيرة لإعداد مشروع قانون المالية 2023 الذي يجب اصداره قبل غرة جانفي المقبل تاريخ دخوله حيز النفاذ”.

وافادت نمصية، ان الوزارة انطلقت منذ مدة في اعداد مشروع قانون المالية 2023، الذي يتنزل في اطار برنامج الاصلاحات، “بالتشاور مع كل الهياكل والمنظمات الوطنية وعلى مستوى المجلس الوطني للجباية الممثل لكل الهياكل والوزارات المعنية.

واثنت وزيرة المالية، على هامش اشرافها بالمدرسة الوطنية للديوانة بفندق الجديد، معتمدية قرنبالية، على الاحتفال بالذكرى 66 لتونسة الديوانية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها الديوانة التونسية في مجابهة التهريب والاحتكار والتهرب الضريبي واستخلاص المداخيل لفائدة الدولة وتعبئة موارد الميزانية “خاصة في هذه الظروف الاستثنائية والظروف الصعبة التي تمر بها المالية العمومية”، وفق قولها.