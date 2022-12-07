عاجل: نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة من انفجار لغم في اليمن..

نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الإيرلندي مايكل بيري أمس الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 من انفجار حقل ألغام أثناء مرور موكبه بالقرب من أحد أحياء مدينة ‎الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن “المركبات المدرعة التابعة للبعثة حالت دون وقوع إصابات في أعضاء البعثة بينما سقط عدد من القتلى في صفوف مسلحي الحوثي والحراسات الأمنية المرافقة للبعثة”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من البعثة الأممية حتى الآن حول الحادث.

ونقل موقع “العربية.نت عن فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، قولهم أن الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من قبل الحوثيين هو استخدام متوطن ومنهجي.

ومنذ بداية النزاع قبل ثماني سنوات، تسببت الألغام بسقوط أكثر من عشرة آلاف ضحية في صفوف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.

وتعتبر محافظة الحديدة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن.