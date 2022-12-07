رباعية تاريخية للـ Service Client رقم 1 في تونس Ooredoo تونس تفوز برضاء الحرفاء للعام الرابع على التوالي

تختتم Ooredoo تونس سنة 2022 بالجوائز، وتحتفل بالذكرى العشرين لها بروح من التميز والنجاح من خلال حصولها على لقب “أفضل خدمة حرفاء 2023″ للعام الرابع على التوالي.

وفازت Ooredoo بلقب “أفضل خدمة حرفاء لعام 2023” عن فئتي الهاتف الجوال والقار، مؤكدة مرة أخرى عن التزام ومهنية فريقها العامل لتلبية احتياجات حرفائها وتقديم خدمة عالية الجودة لهم.

كما تم منح Ooredoo تونس هذه الجائزة المزدوجة، خلال حفل أقيم يوم الجمعة، 2 ديسمبر في فضاء Pavilion بقمرت، تكريما للجهود المستمرة للمشغل في سعيه لإرضاء حرفائه.

وبهذه المناسبة، صرح منصور راشد “هذه الجائزة المزدوجة التي تم الحصول عليها للسنة الرابعة على التوالي هي نتيجة لجميع البرامج التي قمنا بتقديمها لعدد من السنوات، والتي تترجم رؤيتنا المتمحورة حول الحريف إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع. بالإضافة إلى الجودة الممتازة، توجد العلاقة التي أنشأناها مع حرفائنا لأنهم هم محور أي إجراء أو قرار يتم اتخاذه. لقد قمنا أيضًا بتوسيع خدماتنا الرقمية والابتكارية لتلبية احتياجات حرفائنا وتوقعاتهم.، كما خصصنا “يوم الحريف” هذا العام للقاء حرفائنا في المتاجر، ونقاط البيع، ومراكز الاتصال للاستماع لآرائهم واخذ ملاحظاتهم.”

إن الحصول على جائزة “أفضل خدمة عملاء لعام 2023” من خلال تقرير الدراسة هذا المقدم من مؤسسة IPSOS المرموقة، يجدد التحدي ويزيد من دافع الفريق للحفاظ على هذا اللقب للسنوات القادمة من خلال تكثيف جهوده في الرضا وتنويع الخدمات. شكرا جزيلا لجميع المشاركين في هذا النجاح المستمر “. أضاف.