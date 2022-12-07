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اليعقوبي يحسمها ويكشف تفاصيل حجب الأعداد وكيف ستجرى الامتحانات..#خبر_عاجل

2022/12/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

مها

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم الثّانوي لسعد اليعقوبي، اليوم الأربعاء 07 ديسمبر 2022، أن الامتحانات ستجري بشكل عادي وكذلك عملية الإصلاح .

وأضاف لسعيد اليعقوبي أن عملية حجب الأعداد حيّدت أي مساس بحقّ التلاميذ والأولياء في الاطلاع على الأعداد.

وتابع اليعقوبي في تصريح لاذاعة شمس أف أم بأنه سيتم إصلاح الامتحانات التي ستجرى في موعدها والنلاميذ سيتسلمون أوراق الامتحانات وبإمكانهم القيام بعملية احتساب معدلاتهم.

وشدد على أن الإدارة لن تتلقى الأعداد مبرزا أن الهيئة الإدارية القطاعية اتخذت القرار على خلفية المطالبة بتحسين وضع المدرسين وتطبيق اتفاقيات سابقة لم تلتزم بها سلطة الإشراف.

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