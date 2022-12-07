ديوكوفيتش يستهل عودته إلى أستراليا بخوض بطولة أديليد



سيستهل نوفاك ديوكوفيتش عودته إلى أستراليا بخوض بطولة أديليد الدولية الشهر المقبل، بعد عام تقريبا من ترحيله من البلاد لعدم حصوله على تطعيم ضد كوفيد-19.

وانضم المصنف الخامس عالميا، الذي رفع الحظر عن تأشيرته الشهر الماضي، اليوم الأربعاء إلى قرعة البطولة التي تقام بين الأول والثامن من جانفي المقبل.

وأصبح ديوكوفيتش ضمن أربعة بقائمة أعلى عشرة مصنفين عالميا يخوضون منافسات أديليد استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة بجانب فيلكس أوجيه-ألياسيم ودانييل ميدفيديف وأندريه روبليف المصنفين السادس والسابع والثامن عالميا على الترتيب.

وفاز اللاعب الصربي (35 عاما) بلقب البطولة الختامية للموسم الشهر الماضي، وسيكون مرشحا لتعزيز رقمه القياسي بالتتويج بلقبه العاشر في أستراليا المفتوحة، ومعادلة رفائيل نادال بحصد 22 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

ولم يتمكن ديوكوفيتش من الدفاع عن لقبه في أستراليا المفتوحة مطلع العام الجاري عقب إلغاء تأشيرته لدى وصوله إلى مطار ملبورن وتم ترحيله عشية انطلاق البطولة.

وفي غياب ديوكوفيتش فاز الإسباني نادال بلقبه الثاني في أستراليا المفتوحة.