تحذير من انتشار طفرة جديدة لفيروس كورونا في تونس..وهذه التفاصيل..

أكد استاذ علم الفيروسات وعضو اللجنة العلمية الدكتور محجوب العوني، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022،ان فيروس كورونا من آليات تطوره هي الطفرات المتسبب فيها تضاعف الفيروس وانتشاره وتغير ملامحه الجينية وبالتالي تتطور معه خاصياته البيولوجية مثل مقاومة التلاقيح وشراسة الاصابة وهذا امر طبيعي.

وبين العوني في تصريح لاذاعة موزاييك ان تطور كورونا وتغيره جعله اكثر قدرة على الانتقال من السابق كما ظهرته عنه فروع أخرى.

وأكّد ان 50%من المصابين في أوروبا حاليا تتعلق بالطفرة الجديدة والتي تتميّز بالانتشار القوي خاصة لدى أصحاب الامراض المزمنة والأشخاص الذين يعانون نقصا في المناعة.

وبخصوص تونس، أوضح العوني ان الوضع مستقرّ وتحت السيطرة الى حدّ الآن ويجب القيام بتقطيع جيني مكثف للتثبت من الطفرات الموجودة والتعرّف عليها.

كما حذّر محجوب العوني من انتشار الطفرة الجديدة الموجودة حاليا بأوروبا والتي تكمن خطورتها في قدرتها الكبيرة في الانتشار السريع .

ودعا المتحدث التونسيين الى استكمال التلاقيح خاصة بالنسبة لكبار السن ومن يعانون من نقص في المناعة.