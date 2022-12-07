أسطورة كرة القدم بيليه يطمئن عشاقه ومحبيه على صحته بعد شائعات وفاته

طمأن الأسطورة البرازيلية في كرة القدم, بيليه جماهيره وعشاقه على صحته بعد شائعات عدم استجابته للعلاج من مرض السرطان ونقله إلى غرفة الإنعاش التلطيفي.

وكشفت تقارير صحفية يوم السبت الماضي عن تدهور صحة الأسطورة بيليه بسبب عدم استجابة جسده للعلاج, وتوقع الجميع أن أيام لاعب البرازيل السابق باتت معدودة.

و لكن بعدها قامت عائلة بيليه بنفي تلك الأمور حتى خروج بيليه نفسه للحديث عن ذلك الأمر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و تحدث بيليه في رسالته للجماهير قائلا:”أصدقائي, أريد أن يبقى الجميع هادئين وإيجابيين. أنا قوي, ومتحمس للغاية وأواصل علاجي كما هو الحال دائما”.

وأضاف ” أريد أن أشكر الفريق الطبي والتمريضي بأكمله على كل الرعاية التي تلقيتها. لدي ثقة كبيرة في الله وكل رسائل الحب التي أتلقاها منكم في جميع أنحاء العالم تجعلني مليئا بالطاقة. أنا أشاهد البرازيل في كأس العالم وسعيد. شكرا جزيلا لكم على كل شيء”.

و كانت إدارة مستشفى ألبرت أينشتاين في “ساو باولو”, قد أرسلت بيانا صحفيا حول حالة بيليه قائلة: ” إنه يواصل العلاج وحالته مستقرة, وقد كان لديه استجابة جيدة للرعاية التي تلقاها من عدوى الجهاز التنفسي, وحالته كانت مستقرة خلال ال24 ساعة الماضية”.