مدنين: تظاهرات يوم الابواب المفتوحة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية

احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين، اليوم الاربعاء، تظاهرة يوم الابواب المفتوحة تحت شعار “نساء رائدات الحوافز والعراقيل” دعا اليها المعهد بمشاركة مؤسسات داعمة وممولة للمشاريع وهياكل التنمية وعدة متدخلين من محاضن المؤسسات، وذلك بهدف التشجيع على بعث المشاريع الخاصة وغرس روح المبادرة لدى خريجي المعاهد العليا والاستئناس بالتجارب الناجحة واستخلاص العبر من مجابهة العراقيل وتحدي الصعاب وفق مازن العمراني مدير قسم الاقتصاد والتصرف بالمعهد.

وقد حضر هذه التظاهرة التي واكبها الطلبة، عدد من النساء ممن اقتحمن مجال المبادرة الخاصة باحداث مشاريع نجحت في ان توفر لهن دخلا قارا وان تسهم في توفير الشغل وفي مواجهة وتجاوز مختلف الصعوبات بعزيمة واصرار على النجاح .

واعتبرت امال الشايب، محاضر تكنولوجي بالمعهد، ان مثل هذه التظاهرة تعتبر فرصة للطلبة وخاصة للطالبات للاستفادة من قصص النجاح وازاحة الخوف والايمان بقدراتهن وتخطي الحواجز، واشارت الى ان عدة طالبات رغم تميزهم في الدراسة وانجاز مشاريع ختم دروس قيمة الا انهن يتخوفن من خوض تجربة المبادرة الخاصة والانتصاب للحساب الخاص وهو ما دفع الى تنظيم مثل هذه التظاهرات للتحسيس وتشجيع روح المبادرة.

ومثل هذا اليوم مناسبة ايضا لاستعراض محاضن المؤسسات مشاريعها الموجودة بها وتقريب الحوافز من الباعثين الجدد او حاملي المشاريع الى جانب تقديم المؤسسات المالية او هياكل التنمية حوافز الاحاطة والتاطير والمرافقة والتشجيعات المتاحة امام الباعثين الجدد.