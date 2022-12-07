بوعسكر يؤكد حرص هيئة الانتخابات على التزام دور العبادة بواجب الحياد خلال الحملة الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، حرص الهيئة على التزام دور العبادة بواجب الحياد خلال الحملة الانتخابية، وسعيها الى إحكام التنسيق في هذا المجال مع وزارة الشؤون الدينية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة أئمة المساجد لتعريفهم بالإطار القانوني المنظم للحملـة الانتخابية وللانتخابات، والضوابط المحمولة عليهم في إطار ممارستهم لمهامهم، واحترامهم لواجب الحياد خلال العملية الانتخابية.

ولدى افتتاحه اليوم الاربعاء، أشغال الدورة التكوينية التي نظمتها الهيئـة الفرعية للانتخابات بأريانة، لفائدة أئمة المساجد بالدائرة الانتخابية بأريانة وممثلين عن وزارة الشؤون الدينية، حول محور “حياد دور العبادة في الفترة الانتخابية”، أشاد بوعسكر بما برهن عليه أئمة المساجد خلال استفتاء 25 جويلية 2022 من التزام بهذا المبدأ، وفق بلاغ صادر عن هيئة الانتخابات.

من جهته، ألقى رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة، مداخلة حول الإطار القانوني المنظم للحملة وللانتخابات التشريعية لسنة 2022 ، فضلا عن التعريف بمبدأ الحياد وبالجرائم الانتخابية وفقا للقانون التونسي.

وقد حضر أشغال الدورة التكوينية، نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي وعضو مجلس الهيئة محمد نوفل الفريخة.