عاجل: غلق استوديوهات قناة التاسعة بالقوة العامة..

اكدت المحامية حذامي بوصرة اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 تنفيذ حكم استعجالي يقضي بغلق استوديوهات قناة “التاسعة” الكائنة بجهة المنيهلة التابعة لولاية اريانة .

واوضحت بوصرة في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن مرد الحكم عدم خلاص معاليم كراء متراكمة قالت انها تقدر بـ300 الف دينار وعدم وجود نية لخلاصه.

ومن جانبها افادت قناة التاسعة في بلاغ لها انه تم فض الاشكال مع مالك البناية التي تضم استوديوهاتها وتجاوزه سريعا بعد تسوية الوضعية مع المعني بالأمر مشيرة الى أن ما حدث مجرد إشكال قانوني مالي قديم مع مالك البناية.