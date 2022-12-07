إضراب المخابز: الناطق باسم الحكومة يعلق ويكشف..

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي ان التراكمات السابقة تلقى بضلالها كل مرة على قطاع من القطاعات من بينها المخابز.

وأضاف نصر الين النصيبي في تصريح لشمس أف أم ، أن منظمة كوناكات كشفت اليوم أن 1500 مخبزة مفتوحة اليوم.

وأضاف على هامش حضوره في يوم مفتوح نظمته الوكالة الفرنسية للتنمية بمناسبة مرور 30 سنة على انطلاق أعمالها في تونس، أن الحكومة تشتغل على إيجاد حلول لهذه الاشكاليات بطريقة مستدامة.

وقال الوزير “أيدينا مفتوحة للحوار لإيجاد حلول عاجلة وهيكلية بطريقة مستدامة كي لا تتكرر لانها لم تتم معالجتها بطريقة جدية”.

واعتبر النصيبي أن المواطن التونسي يتعرض لصدمات متكررة الواحدة تلوى الأخرى.