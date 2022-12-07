بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة2-الجولة6) : نتائج المباريات

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة ذهابا من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاربعاء :

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة-سبورتينغ بن عروس صفر-1

ملعب قابس

الملعب القابسي-الترجي الجرجيسي 1-1

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين-نادي حمام الانف صفر-1

ملعب خواجة المهدية

مكارم المهدية-الملعب الصفاقسي 2-1

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية-قوافل قفصة 1-صفر

ملعب مساكن

هلال مساكن-شبيبة العمران 2-1

الترتيب

1-نادي حمام الانف 16 6

2-قوافل قفصة 13 6

-هلال مساكن 13 6

4-القلعة الرياضية 11 6

5-شبيبة العمران 9 6

6-مكارم المهدية 7 6

7-جمعية جربة 6 6

-الملعب القابسي 6 6

-سبورتينغ بن عروس 6 6

10-سبورتينغ المكنين 5 6

11-الترجي الجرجيسي 4 6

12-الملعب الصفاقسي 3 6