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تفاصيل احباط مخطط ارهابي يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بصفاقس..

2022/12/07 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني وفي إطار عملية استباقية وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري، سبق قضائه لعقوبة سجنية من أجل التورط في قضية عدلية ذات صيغة إرهابية، متمثل في إستهداف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس، حسب ما رد على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني على الفايسبوك.

وبختم الأبحاث وإحالة المعني على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم فتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شانه

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