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وزارة الصحة تصدر بلاغ هام بخصوص أزمة التزود بالأدوية..

2022/12/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بلاغا تؤكد من خلاله إستئناف النشاط العادي لقطاع توزيع الادوية بالجملة بمختلف مناطق البلاد وذلك بعد التوصل لاتفاق بتعليمات من رئيس الجمهورية بين وزارة المالية والغرفة الوطنية للمؤسسات الصيدلية الموزعة للادوية التي كانت أقرت تعليق نشاطها بداية من 05 ديسمبر 2022.
واكدت الوزارة في ذات البلاغ حرصها على العمل مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية لإيجاد حلول على المستوى الهيكلي لقطاع توزيع الادوية بالجملة.
ودعت الوزارة كافة المتدخلين في هذا المجال إلى ضمان تأمين توفير الدواء والمستلزمات الطبية في جميع مسالك التوزيع بالقطاعين العمومي والخاص لحماية صحة المواطنين وتكريس الحق في الصحة.

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