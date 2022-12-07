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رئيس الدولة يؤدي زيارة للسعودية للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى

2022/12/07 أخبار, المصدر, سياسة

“يُؤدّي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة إلى المملكة العربية السعودية من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري تلبية لدعوة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية الصينية الأولى التي ستنعقد بالرياض”، وذلك وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته مساء اليوم الإربعاء.
وتستضيف الرياض الى جانب هذه القمة العربية الصينية، قمة (سعودية – صينية) برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس جمهورية الصين الشعبية الذي وصل الى المملكة في وقت سابق اليوم إضافة إلى انعقاد قمة الرياض (الخليجية الصينية للتعاون والتنمية).

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