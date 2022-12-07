تفاصيل ومعطيات جديدة عن المخطط الإرهابي الذي تم احباطه في صفاقس..#خبر_عاجل

كشف المتحدث باسم الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي مساء اليوم الأربعاء، ، تفاصيل المخطط الإرهابي الذي تم احباطه والذي كان يستهدف مؤسسة دينية ووحدة أمنية بصفاقس.

وأوضح الجبابلي في تصريح لراديو ديوان أف أم أن هذا المخطط تورط فيه عنصر تكفيري، سبق وأن قضى عقوبة سجنية في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية، وقضى عقوبة سجنية لمدة خمس سنوات.

وبين الجبابلي بأن عملية الإطاحة بهذا العنصر تمت باشراف مباشر من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن العنصر الإرهابي، كان ينوي استهداف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بصفاقس من خلال عملية تفجيرية.

وأضاف ذات المصدر، بأن الإرهابي كان ينوي تكوين خلايا إرهابية مهمتها تسهيل الهجرة غير النظامية لبعض العناصر المتشددة دينيا نحو الفضاء الأوروبي، مبينا بأنه كان يتسلح دائما بسكين كبير الحجم في مختلف تنقلاته وتربطه علاقة ببعض العناصر الإرهابية الموجودة ببؤر النزاع المسلح.

وأكد المتحدث بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه .