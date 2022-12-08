جريمة المنيهلة الشنيعة تبوح بأسرارها..التحقيقات تكشف..#خبر_عاجل

في متابعة لجريمة المنيهلة الشنعة التي راحت ضحيتها امراة عمرها 27 سنة على يد زوجها امس طعنا بالسكين كشفت الناطقة الرسمية باسم المحكمة الإبتدائية بأريانة فاطمة بوقطاية ان الهالكة تقطن بسيدي حسين وكانت ساعة الجريمة متجهة الى منزل صديقتها بالمنيهلة اين لحقها زوجها وقام بقتلها.

وبينت المتحدثة في تصريح اذاعي اليوم الخميس ان الهالكة كانت لها جلسة صباح امس بمحكمة تونس 2 في قضية نفقة وهناك خلافات بينها وبين زوجها ثم تحولت لجهة المنيهلة لاصطحاب احد أبنائها الذي كان في منزل صديقتها نافية ماراج حول قتلها امام ابنائها.

واضافت فاطمة بوقطاية ان احد المارة هو من اعلم عن الجريمة وقد اظهرت المعاينات الاولية ان الجثة تحمل عدة طعنات وطعنة كبيرة على مستوى الرقبة وهي على الارجح سبب الوفاة.

وبينت انه قد تم القاء القبض على الجاني على الساعة العشرة ليلا بمحطة برشلونة للارتال.

ويذكر ان الهالكة ام لأربعة أطفال اكبرهم عمره 10 سنوات.