نابل2 _تشريعية : المترشح علي بن سويسي عن دائرة الهوارية -تاكلسة يؤكد انه يتوجه للناخبين “ببرنامج وحلم الشباب بتونس جديدة”

قال المترشح للانتخابات التشريعية عن الدائرة الانتخابية الهوارية- تاكلسة علي بن سويسي في تصريح ل/وات/ ” انا لا اقدم وعودا ولا ابيع وهما ولا اشتري ذمما ولكني اتوجه للناخبين ببرنامج وحلم الشباب بتونس جديدة، تونس الحرية والكرامة الوطنية التي تبنى باذرع ابنائها وافكارهم “.

واشار بن سويسي المترشح رقم 1 (41 عاما) وهو معلم باحدى مدارس الهوارية الى انه قرر الترشح للانتخابات التشريعية “باعتبار انخراطه في مشروع تصحيح مسار الثورة وفي خارطة الطريق التي اقرها رئيس الدولة ” مبرزا ان “رصيده من النضال السياسي ومناصرته للقضايا الاجتماعية قبل الثورة وبعدها وقبل 25 جويلية وبعدها” دفعه للترشح للانتخابات ليكون “صوتا صادقا لاهالي الهوارية وتاكلسة وليدافع عن مصالحهم وفي مقدمتها القطع مع سنوات طويلة من التهميش منذ الاستعمار الى اليوم” وفق تقديره.

وشدد على ان “السيادة الوطنية واستقلالية القرار التونسي تبقى اولوية الاولويات” مبرزا ان مقاربته للعمل النيابي منطلقها الدور المحوري للمواطن في تصور الافكار وصياغتها وتنفيذها.

واشار الى انه سيدافع في اطار الدور التشريعي لمجلس النواب على وضع القوانين اللازمة لانجاز ” اصلاح زراعي حقيقي يضمن الامن الغذائي للبلاد باعتباره العمود الفقري للسيادة الوطنية” مبينا ان هذا الاصلاح سيحقق حلولا لاشكاليات الفلاحين والبحارة في منطقة الهوارية وتاكلسة وفي بقية جهات الجمهورية.

وتابع المترشح ان الاصلاح الزراعي سيمكن من خلق ديناميكية تنموية جديدة في مجال الانتاج الفلاحي وسيساهم في الحد من بطالة الشباب بتمكينهم من الاراضي الدولية ومساعدتهم على الاستثمار وانجاز المشاريع في اطار الشركات الاهلية وفي اطار خارطة فلاحية تراعي خصوصويات كل منطقة.

وابرز انه سيدفع في اطار مهامه النيابية من اجل بعث سوق مركزية بمنطقة الهوارية وتاكلسة لتسهيل ترويج منتجات بحارة وفلاحي الهوارية وتاكلسة ومن اجل بعث منطقتين صناعيتين للحد من البطالة فضلا عن الدفاع عن حق المنطقة في بنية اساسية تحفظ كرامة المواطنين وتضمن حقوقهم في الصحة والخدمات الاجتماعية والنقل والبيئة السليمة خاصة بربط المناطق الريفية بتاكلسة والهوارية بالماء الصالح للشراب والتطهير “.

يذكر ان علي بن سويسي هو المترشح رقم 1 في قائمة المتنافسين على مقعد واحد بالدائرة الانتخابية الهوارية تاكلسة التي يتقدم فيها 5 مترشحين .