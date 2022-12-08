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رافقته للسهر معه فاغتصبها..وهذه التفاصيل..

2022/12/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تقدمت اول أمس فتاة تبلغ من العمر 28 سنة أصيلة بنزرت بشكاية لدى وحدات مركز الحرس الوطني بسوسة حي الرياض تُعلم فيها بتعرضها للاغتصاب من طرف صديقها وذلك بعد ان رافقته للسهر معه بجهة حمام سوسة وأثناء العودة إلى المبيت الذي تقطنه بجهة حي بوخزر اقترح عليها مرافقته إلى مكان آخر أين قام باغتصابها.
هذا وقد تمكنت وحدات مركز الحرس الوطني بسوسة حي الرياض من إلقاء القبض على المظنون فيه الذي تبين أنه محل عدة مناشير تفتيش.
باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل احالته على العدالة مع عرض الفتاة على الطب الشرعي.

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