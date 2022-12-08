رافقته للسهر معه فاغتصبها..وهذه التفاصيل..

تقدمت اول أمس فتاة تبلغ من العمر 28 سنة أصيلة بنزرت بشكاية لدى وحدات مركز الحرس الوطني بسوسة حي الرياض تُعلم فيها بتعرضها للاغتصاب من طرف صديقها وذلك بعد ان رافقته للسهر معه بجهة حمام سوسة وأثناء العودة إلى المبيت الذي تقطنه بجهة حي بوخزر اقترح عليها مرافقته إلى مكان آخر أين قام باغتصابها.