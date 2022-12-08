انقلاب شاحنة محملة بمادة “الفيول”..وهذه حصيلة الجرحى..

تولت فرق النجدة و الإسعاف التابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين التدخل على إثر حادث مرور جد أمس بالطريق الرابطة بين كرشاو و النفاتية من معتمدية السمار، يتمثل في إنقلاب شاحنة صهريج لنقل مادة الفيول تالعة لشركة جرجيس للنقل ، مما أسفر عن إصابة راكبين بإصابات مختلفة و متفاوتة الخطورة .

وقد تم إسعاف المصابين و نقلهم إلى المستشفى الجهوي بتطاوين .

فيما تولى فريق الإطفاء تأمين مكان الحادث و الإشراف على إفراغ حمولة مادة الفيول من الصهريج المتضرر إلى صهريج آخر و إرجاع الوسيلة إلى وضعها الطبيعي ،كما تم تسخير آلتي تراكس على ملك خاص لتغطية مادة الفيول .