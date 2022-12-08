كأس العالم 2022 : رونالدو هدد بمغادرة معسكر البرتغال اثر علمه انه احتياطي

أكدت صحيفة “ريكورد” في تقرير لها اليوم الخميس أن قائد منتخب البرتغال لكرة القدم كريستيانو رونالدو كان قد هدد بالرحيل عن معسكر بلاده في كأس العالم فور علمه بجلوسه على دكة البدلاء خلال لقاء سويسرا في ثمن نهائي مونديال قطر 2022.

ونشرت صحيفة “ريكورد” على غلافها اليوم مانشيت بعنوان “رونالدو هدد بالرحيل” كاشفة أن أزمة كانت قد نشبت بين رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس خلال مواجهة كوريا الجنوبية بدور المجموعات بعدما قرر المدرب رونالدو في الدقيقة 65 والنتيجة كانت (1-1). وظهر رونالدو غاضبا أثناء خروجه.

والتقطت وسائل الإعلام الكلمات التي رددها رونالدو خلال خروجه من أرض الملعب قائلا: “أنت متعجل جدا لإخراجي”.

وكان الغضب واضحا للغاية على وجه “الدون” وهو ما علق عليه المدرب خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء سويسرا مؤكدا أنه أمر غير مقبول وقرر على إثره معاقبة رونالدو بوضعه على دكة البدلاء في مباراة سويسرا الأخيرة.