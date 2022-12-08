عاجل: الاطاحة بالمنظم الرئيسي لعملية الحرقة التي كانت تضم طفلة الـ4 سنوات ليندا..

تنفيذا لتعليمات قيادة الحرس الوطني للتصدي والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية ومن خلال السعي إلى تفكيك شبكات التنظيم والتسفير برا وبحرا، وضبط المنظمين والوسطاء والمتحيلين.

وفي هذا الإطار تمكنت وحدات المنطقة البحرية بالمنستير ( المركز البحري بصيادة و بطبلبة ) من مداهمة ضيعة فلاحية كائنة باحدى غابات الزياتين بالجهة أثناء جلسة خمرية تضم قرابة عشر انفار من بينهم 02 مفتش عنهم في مجال تنظيم الهجرة السرية عبر البحر خلسة أحدهم المنظم الرئيسي لعملية اجتياز طفلة 4 سنوات و التي احدثت ضجة اعلامية خلال شهر اكتوبر 2022 .

وتم الاحتفاظ بهما لاستكمال الإجراءات القانونية والتنسيق مع بقية مصادر التفتيش لاستكمال الأبحاث والتحريات.