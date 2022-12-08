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مداهمة محل للرهان الرياضي بالسبيخة..وهذا ما تم حجزه..

2022/12/08 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني على سعيها للتصدي لظاهرة الرهان الرياضي لما تخلفه هذه الممارسات من ضرر للاقتصاد الوطني و إستنزاف للعملة الصعبة و إستغلال للمواطن .

في هذا الإطار أمكن لفرقة الأبحاث والتفتيش بالقيروان من مداهمة محل كائن بمعتمدية السبيخة وحجز عدد 05 حواسيب وتوابعها، ألة طباعة، مبلغ مالي قدره 67306 دينار ، عملة أجنبية 120 أورو ، صك بنكي بقيمة 1000 دينار ، آلة حساب نقود،01 عبوة غاز مشل للحركة، 01 صاعق كهربائي، 04 أجهزة طباعة قصاصات الرهان الرياضي،عدد 420 بطاقة شحن خاص بالرهان الرياضي . تم الاحتفاظ بصاحب المحل تبعا لتعليمات النيابة العمومية .

ساهم في التصدي لهذه الظاهرة التي تضر ببلادنا و بشبابنا خاصة عبر الإبلاغ عن هذه المحلات والأطراف التي تعمل بها على الأرقام التالية:71860135 أو على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني .

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