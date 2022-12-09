مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية يرفض ما ورد بمشروع قانون المالية 2023 من أعباء جبائية إضافية

عقد مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية يوم الأربعاء 08 ديسمبر 2022 اجتماعا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة حسين معاوية رئيس المجلس وبحضور رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة.

وتناول الاجتماع بالخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023 في نسخته المتداولة وعبّر رؤساء الاتحادات الجهوية عن رفضهم لما ورد به من أعباء جبائية إضافية ، مؤكدين أنها ستعمّق الضغط الجبائي على المؤسسات وتزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن كنتيجة لما ستفرزه الزيادات في نسبة الضرائب وانعكاسها على ارتفاع أسعار المواد الأولية.

ودعا أعضاء المجلس وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن منظمة الأعراف، إلى الإسراع بمدّ الاتحاد بنسخة رسمية من مشروع قانون المالية لسنة 2023 للإطلاع على مضمونه

وأكدوا ضرورة تشريك الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في إعداد قانون المالية لسنة 2023 والأخذ بعين الاعتبار بمقترحاته، ، حفاظا على المؤسسة وديمومتها، والعمل على تعزيز الاستثمار وخلق مواطن الشغل.

من جهة أخرى تدارس أعضاء المجلس الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهات، ودعوا إلى ضرورة توفير المواد الأساسية، وتسهيل الإجراءات الإدارية وخاصة المتعلقة بتحويل بعض الأنشطة من النظام الجبائي التقديري إلى النظام الجبائي الحقيقي.

كما أكد أعضاء المجلس ، أهمية مزيد تعميق التواصل مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع أصحاب المؤسسات والمهنيين والإصغاء لمقترحاتهم وآرائهم بخصوص المصاعب التي تمرّ بها القطاعات في كل الجهات من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب الذي يمرّ به الاقتصاد.