الكاف – تشريعية :المترشحة مريم اللغماني عن دائرة الكاف الشرقية والكاف الغربية تؤكد الالتزام المبدئي للنائب ودفاعهه عن جهته

تواصل المترشحة للانتخابات التشريعية مريم اللغماني حملتها الانتخابية بالدائرة الانتخابية بالكاف الشرقية والكاف الغربية مركزة في ذلك على اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم

وتؤكد المترشحة التي تقدم نفسها كناشطة حقوقية ونسوية، في برنامجها الانتخابي على جملة من العناصر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية لفائدة ابناء جهتها.

وتعتبر المترشحة أن الإصلاح والبناء لايكون بالشعارات بل بتحمل المسؤولية كاملة عند ممارسة منصب النيابة بمجلس النواب ،إيمانا منها بأن الالتزام هو مبدئي عند كل من يعمل على تحمل أية مسؤولية نيابية

وتؤكد المترشحة التي شغلت منصب نائبة سابقة بمجلس النواب المنحل على ضرورة رفع التهميش عن الجهة واعطائها حقها في التنمية العادلة وجعل النهوض بها منطلقا للنهوض بالوطن ، على حد تعبيرها.