ايقاف صاحب مخبزة..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمهدية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية وبعد استشارة النيابة العمومية، من مداهمة مخبزة مصنفة بمنطقة الشابة تم على إثرها حجز 9 أطنان من مادة الفارينة.

وتفيد المعطيات أن المخبزة كانت متوقفة عن النشاط مع مواصلة التزود بالفارينة المدعمة دون إعلام الإدارة وتحويلها إلى نقطة خزن تخصصت في المضاربة والتلاعب بمادة الفارينة المدعمة فضلا عن التفريط في جزء من حصتها الشهرية لجهات غير معلومة. كما قام صاحب المخبزة بكرائها لفائدة شخص آخر دون المرور باللجنة الجهوية للحصول على شهادة استغلال.

هذا وقد تم تحرير محضر ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم وغلق المخبزة وإيقاف تزويد المخبزة بمادة الفرينة المدعمة بصفة فورية في انتظار استكمال بقية الإجراءات وفق التشاريع السارية. ويشار إلى النيابة العمومية قد أذنت بإيقاف صاحب المخبزة.