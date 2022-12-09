منح تأشيرة إدراج تأمينات مغربية للحياة بالبورصة

منحت هيئة السوق المالية بتاريخ 08 ديسمبر 2022 تأشيرتها لنشرة إدراج تأمينات مغربية للحياة بالبورصة وتشمل العرض العمومي بسعر محدّد والتوظيف الشامل بالإضافة لإدراج أسهم الشركة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

العرض المقترح يتم من خلال طرح 7 500 000 سهم، إي 30 بالمائة من رأس المال الاجتماعي للشركة، بسعر 6,080 دينار تونسي للسهم الواحد )القيمة الإسمية 1= دينار ( أي ترفيع إجمالي قيمته 000 600 45 دينار مقسم على النحو التالي :

– 000 400 30 دينار في إطار زيادة لرأس المال نقدا، وبذلك يرتفع رأس المال من 000 000 20 دينار إلى 25 000 000 دينار.

– 000 200 15 دينار في إطار التفويت في الأسهم من طر ف المساهمين السابقين.

وهذا الإدراج بالبورصة يتم تنفيذه من خلال:

? عرض عمومي بسعر محدّد يشمل 000 875 1 سهما أي 25 بالمائة من العرض العمومي.

? توظيف شامل لـ 000 625 5 سهماً، أي 75 بالمائة من العرض العمومي لدى مستثمرين مؤسسيين يرغبون في اقتناء أسهم بمبلغ لا تقل قيمته عن 000 250 دينار.

يتولى الوسيط بالبورصة “Mac SA ” الإشراف على عملية الإدراج.

ويفتتح الاكتتاب في الأسهم بداية من يوم 15 ديسمبر 2022 ليتواصل إلى يوم 23 ديسمبر 2022.

تأمينات مغربية للحياة، الفاعل المرجعي في التأمين على الحياة في تونس منذ سنة 1973، هي ثاني شركة تابعة لمجموعة مغربية تطرح للاكتتاب العام.