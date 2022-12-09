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علي مرابط: وزارة الصحة تعمل على توسيع قاعدة الإستثمارات العمومية والخاصة في الصناعات الصيدلية وانتاج التلاقيح

2022/12/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

Ali mrabet
أكد وزير الصحة علي المرابط أن وزارته تعمل على توسيع قاعدة الإستثمارات العمومية والخاصة في المجالات الحيوية ومنها بالخصوص الصناعات الصيدلية وإنتاج التلاقيح.

وبين علي مرابط خلال جلسة عمل عقدت بمقر الوزارة مع وفد من مؤسسة “Tunisia Health Alliance” الناشطة في مجال الصناعات الدوائية والمعدات الطبية والتكوين والتكنولوجيا إلى جانب خبراء في القطاع الصحي بكل من دول مالي والسنيغال وبوركينا فاسو، أن وزارة الصحة تعمل على تفعيل الإتفاقيات المشتركة مع نظيراتها الإفريقية وخاصة في مجالات تصدير الخدمات الصحية ودعم الاستثمارات في القطاع .

جدير بالإشارة الى أن مؤسسة “Tunisia Health Alliance” تنظم بتونس تظاهرة دولية من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري حول الترويج للصادرات في الأسواق الافريقية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية

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