عاجل: الهاشمي الوزير يفجرها ويؤكد دخول المتحور BQ 1.1 الى تونس..

كشف مدير معهد باستور تونس الدكتور الهاشمي الوزير اليوم الجمعة 09 ديسمبر 2022، تسجيل إصابة بالمتحور BQ 1.1 للمتغير أوميركون في علاقة بفيروس كورونا.

وأوضح الهاشمي الوزير، في تصريح لاذاعة شمس اف أم أن التقطيع الجيني أثبت وجود المتحور BQ 1.1 في صفاقس.

وبين أن هذا المتحور لا يُشكل خطورة لكن يتميز بسرعة انتشار العدوى، ملاحظا أنه كان متوقعا دخوله إلى تونس باعتبار انتشاره في العديد من البلدان.

وذكر المتحدث أنه وفي غضون الأسبوعين القادمين ستتسلم تونس شحنة من التلاقيح الجديدة المضادة لكوفيد 19 تتميز بقدرتها على الحماية أكثر من هذا المتحور الجديد.