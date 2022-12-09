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تفاصيل جديدة حول حادثة محاولة اغتصاب طالبة من طرف شخصين في الكاف..#خبر_عاجل

2022/12/09 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرضت يوم الثلاثاء الماضي طالبة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، إلى محاولة اغتصاب من قبل شخصين.

وفي التفاصيل، الواقعة أوضح مدير المبيت والمطعم الجامعي بالمعهد المذكور ،محي الدين النعيمي، الجمعة 9 ديسمبر، أن الطالبة تناولت العشاء في المبيت رفقة زميلاتها، ثم بعد ذلك خرجت للتمشي رفقة زميل لها بمحيط المبيت، فاعترضهما شخصين قاما بتنفيذ “براكاج” لهما والاعتداء على الطالبة بالعنف بواسطة سلاح ابيض.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح لاذاعة الديوان أف أم أن زميلها ابتعد قليلا عن مكان الحادثة وقام بالاتصال بالامن، فقاما حينها الشخصين بمحاولة اغتصاب الطالبة، لافتا إلى أن الوحدات الأمنية تدخلت وتم الاتصال بإدارة المبيت وتم بعد ذلك نقلها إلى المستشفى.

وأشارالنعيمي في السياق ذاته، إلى أنه تم يوم أمس القاء القبض على المتورطيْن بعد ان تم التعرف عليهما من قبل الطالبة والطالب، وفق ما ابلغتهم به الوحدات الأمنية وفق تأكيده.

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