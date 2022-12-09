القصرين : إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مشتبه به في تدليس شهادة مدرسية



أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ، اليوم الجمعة ، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ مشتبه به في تدليس شهادة مدرسية.

كما قرّرت المحكمة تحجير السفر على اثنين آخرين مشتبه بهما في ذات القضية وفق ما ذكره مساء اليوم وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، صلاح الدين الراشدي في تصريح إعلامي .

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت الثلاثاء المنقضي بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من أجل شبهات تدليس شهادات مدرسية كما أذنت بإحالة شخصيْن آخرين على أنظارها في حالة تقديم من أجل ذات الشبهة.