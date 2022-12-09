المهدية: حجز 9 أطنان من الفارينة المدعمة بمخبزة مصنفة بالشابة من أجل المضاربة والتلاعب



حجز أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أمس الخميس، 9 أطنان من دقيق الفارينة المدعمة إثر مداهمة مخبزة مصنفة بالشابة

وأفادت الإدارة الجهوية للتجارة بالمهدية بأن المخبزة، المذكورة متوقفة عن النشاط في الوقت الذي تواصل فيه التزود بالفارينة المدعمة دون إعلام ادارة التجارة، وتحول كميات الفارينة التي تتزود بها إلى نقطة خزن تخصصت في المضاربة والتلاعب بالمادة المذكورة فضلا عن تفريطها في جزء من حصتها الشهرية لجهات غير معلومة.

وذكرت أن صاحب المخبزة قام بكرائها لفائدة شخص آخر دون المرور باللجنة الجهوية للحصول على شهاد استغلال.

وحررت فرق المراقبة محضرا ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم، وغلق المخبزة مع ايقاف تزويدها بمادة الفارينة بصفة فورية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات وفق التشاريع السارية.

وأذنت النيابة العمومية، بعد استشارتها قبل المداهمة وعند الحجز، بايقاف صاحب المخبزة.