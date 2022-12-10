فاجعة في كأس العالم..#خبر_عاجل

توفي صحفي يعمل لصالح قناة “سي بي أس سبورتس” الأمريكية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة الأرجنتين وهولندا في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأمريكي لكرة القدم.

وأفاد راديو “أن بي آر” الأمريكي، بأن الصحفي غرانت وال البالغ 48 عاما سقط أرضا في موقع الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها.

وقد قدم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة. ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”، يبدو أن الصحفي وال تعرض لنوبة قلبية.

وكتبت زوجته الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية على تويتر “أنا مصدومة تماما”. وقالت الصحيفة إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.

وأضافت: “كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في استاد لوسيل، شمال الدوحة، عندما أصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية”.

وأكد الاتحاد الأمريكي لكرة القدم وفاته في بيان على تويتر. وقال الاتحاد: “إن أسرة كرة القدم الأمريكية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال”.

وكالات