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هام: إجراءات جديدة تهم التسجيل لاختبارات رخص السياقة بداية من هذا التاريخ..

2022/12/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ذكّرت الوكالة الفنية للنقل البري، أنه سيتم بداية من تاريخ 15 ديسمبر 2022، التسجيل لمختلف الاختبارات النظرية والتطبيقية لامتحانات الحصول على رخص السياقة بصفة حصرية من قبل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية دون سواها وذلك عبر إدخال معرف ورمز المؤسسة المسندين من مصالح الوكالة بركن التسجيل عن بعد بموقع التسجيل عن بعد بموقع واب الوكالة الفنية للنقل البري ( www.attt.com.tn).

ودعت الوكالة في بلاغ لها، أصحاب هذه المؤسسات الذين لم يتسلموا بعد المعرف والرمز الاتصال فورا، بالمصالح الجهوية التابعة لها مرجع النظر لتسلم المعرف والرمز الخاص بالمؤسسة بصفة سرية وشخصية وذلك قبل تاريخ 15 ديسمبر 2022.

وأوضحت أنه لمزيد الاستفسار والإرشاد، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني support@attt.tn أو على رقم الهاتف 92762510.

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