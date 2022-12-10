“توننداكس” يقفل تبادلات شهر نوفمبر 2022 متراجعا بنسبة 68ر1 بالمائة

أقفل مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس “توننداكس”، تبادلات شهر نوفمبر 2022، عند النقطة 58ر8084 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 68ر1 بالمائة ليتخذ بذلك نفس المنحى الذي سجله، خلال شهر أكتوبر 2022، وفق التقرير الشهري لنشاط التداول، الذي اصدرته البورصة، مؤخرا.

وبلغ حجم التداول بتسعيرة البورصة 6ر114 مليون دينار، متقهقرا بنسبة 58 بالمائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغه خلال شهر أكتوبر. وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول 2ر5 مليون دينار، مقابل 9ر12 مليون دينار، خلال شهر أكتوبر، و3ر6 مليون دينار، سنة 2022

وبلغت أرباح “توننداكس” ما قدره 74ر14 بالمائة، مقابل ارتفاع يعادل 30ر2 بالمائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

وتراجع، كذلك، مؤشر “توناندكس20″، بنسبة 08ر2 بالمائة، في شهر نوفمبر 2022، مواصلا النسق المسجل في شهر أكتوبر 2022، أي بانخفاض بـ31ر1 بالمائة ليقفل عند النقطة 93ر3584.

وسجل “توننداكس20″، منذ بداية السنة، أرباحا بنسبة 85ر17 بالمائة، مقابل 34ر2 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021

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