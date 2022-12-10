الشّركة التّونسية للملاحة: برمجة 9 رحلات من وإلى جرجيس خلال الصائفة القادمة

برمجت الشّركة التّونسية للملاحة، خلال صائفة 2023، 9 رحلات قدوم ومغادرة من والى ميناء جرجيس، انطلاقا من مرسيليا وجنوة، حسب ما أورده ديوان التونسيين بالخارج على صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وتشرع الشركة في عمليات الحجز بالنسبة لهذه الرحلات بداية من 13 ديسمبر 2022 وذلك في عدد من وكالات الأسفار داخل تونس وخارجها. وتنطلق رحلة القدوم من مرسيليا إلى ميناء جرجيس يوم 18 جوان القادم فيما تتوزع بقية الرحلات من ميناء جنوة في إتّجاه جرجيس يومي 4 و25 جويلية و26 أوت. وبرمجت رحلات المغادرة من جرجيس إلى مرسيليا أيام 8 و 10 و 28 أوت و14 و 16 سبتمبر 2023.