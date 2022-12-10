عاجل: المنتخب المغربي يحقق تاهلا تاريخيا الى نصف نهائي كاس العالم 2022..

حقق المنتخب المغربي انجازا تاريخيا غير مسبوق بالتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم التي تحتضنها قطر الى غاية 18 ديسمبر الجاري وذلك اثر الانتصار على منتخب البرتغال اليوم السبت بنتيجة 1-صفر في لقاء ربع النهائي الذي دار بملعب الثمامة.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من سلسلة من الفرص ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي أو أفريقي يصل إلى نصف النهائي.

وسيلعب المغرب، الذي كان يشارك في الدور ربع النهائي لكأس العالم لأول مرة في تاريخه، في مباراة نصف النهائي أمام المنتخب الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنقلترا وذلك يوم الاربعاء القادم.

وفي المباراة الأخرى بنصف النهائي ستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا.