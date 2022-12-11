كبير علماء الأوبئة في الصين يحذر : المتحور الجديد لأوميكرون معد جدا..

قال كبير علماء الأوبئة في الصين تشونغ نانشان لوسائل الإعلام الرسمية في مقابلة نشرت اليوم الأحد ان المتحور الجديد من سلالة أوميكرون معد جدا، ويمكن لشخص واحد أن ينقل العدوى الى 22 آخرين.

وحذر هذا الخبير من ارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 بعد قرار الحكومة التخلي عن استراتيجيتها الصارمة لمكافحة الوباء.

وأضاف “في الوقت الراهن، ينتشر الوباء في الصين بسرعة وفي ظل هذه الظروف بغض النظر عن مدى تشدد الوقاية والسيطرة، سيكون من الصعب قطع سلسلة العدوى بالكامل”.

وجاء تخفيف ما يسمى بسياسة “صفر-كوفيد” في الصين إثر احتجاجات على مستوى البلاد ضد قواعد الحماية من الفيروس والتي أضرت بالاقتصاد وأدت الى عزل الملايين في منازلهم.

أ.ف.ب