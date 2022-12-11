مخدرات..تدليس..وزواج غير قانوني: الإحتفاظ بشابين وفتاة في نابل..

أذنت النيابة العمومية بنابل، بالإحتفاظ بشابين (35 و43 سنة) وفتاة (25 سنة) من أجل “المسك بنية الإتجار لمادة مخدّرة والزواج على خلاف الصياغة القانونية ومسك واستعمال مدلس”. وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الأبحاث متواصلة لدى فرقة الشرطة العدلية.

وعن تفاصيل العملية، أفاد البلاغ أنه وخلال قيام الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الأمن السياحي بمنطقة الأمن الوطني بنابل بدورية أمنية لصالح الأمن العام، تم الإشتباه في شابين على متن دراجة نارية بدت عليهما علامات الإرتباك، وبإيقافهما وتفتيشهما عُثر بحوزتهما على قطعة كبيرة الحجم من مخدّر الزطلة.

وبمزيد التحري معهما من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل، تبين وأن أحدهما يعمد إلى ترويج المخدرات وإخفائها بمنزل صديقته، ليقع مداهمته بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين أمكن ضبط الفتاة وحجز عدد 373 قرص مخدّر من مختلف الأنواع مخفية بالمنزل.

وجاء في البلاغ أنه تبين وأن الفتاة على علاقة بالمظنون فيه منذ مدة وتعاشره معاشرة الأزواج بعد أن تزوجا على خلاف الصيغ القانونية، ويستغل منزلها لإخفاء المواد المخدرة به. وبمزيد التحري مع المعني تبين وأنه يتعامل مع شخص آخر عبر محادثات على تطبيقة الميسنجر من أجل تمكينه من بعض الوثائق القانونية المدلسة، للغرض تم إثر التنسيق مع النيابة العمومية التنق