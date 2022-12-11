كأس العالم قطر 2022.. قائد منتخب المغرب يؤكد أن الطموح لا بد أن يستمر في المونديال

أكّد رومان سايس، قائد المنتخب المغربي لكرة القدم، أن طموح منتخبه لا بد أن يستمر في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الصعود إلى الدور نصف النهائي، مُعتبراً أن ما تحقق في المونديال، أشبه بالحلم الجميل.

وقال سايس: “أكّدنا أن النتائج المسجلة في المونديال لم تكن صدفة. المنتخب البرتغالي يملك لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، أعرف بعضهم ولم يكن أبداً بالخصم السهل لذلك كنا مطالبين بالتركيز كثيراً”.

وأضاف: “تركيز لاعبينا العالي تأكد في أنهم طبقوا تعليمات المدرب وليد الركراكي بطريقة جيدة. هذه المباراة شهدت دخول لاعبين جددا، سواء في التشكيل الأساسي أو في الشوط الثاني، ما يؤكد أن الكل له دوره داخل منتخب المغرب”.

وأشار سايس إلى أنه شعر ببعض الحزن بعد خروجه من أرضية الملعب مصابا، قائلا إنه كان يتمنى مواصلة المباراة، مع أنه كان واثقاً أن المجموعة لن تتأثر، لأن اللاعبين يؤدون بروح جماعية عالية والكل يريد تقديم شيء ما للمنتخب.

وختم: “طموحنا لا بد أن يستمر، ما زلنا في المنافسة ولابد أن نواصل الإيمان بهذا الحلم، لأننا نعرف أن جمهوراً عريضاً يقف خلفنا من المغرب وفي الدول العربية وكذلك الإفريقية”.

وحقق منتخب المغرب إنجازاً كبيراً بتأهله للدور نصف النهائي في كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على البرتغال (1 / صفر) في ربع النهائي أمس السبت.