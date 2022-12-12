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إلغاء إضراب أعوان الشركة الجهوية للنقل بسليانة

2022/12/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


تم صباح اليوم الاثنين خلال جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية ،الاتفاق على كل النقاط الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة والمتعلقة بمطالب أعوان الشركة الجهوية للنقل بسليانة وإلغاء برقية التنبيه بالإضراب المزمع تنفيذه يومي 14 و15 ديسمبر 2022.

وأشرف على هذه الجلسة وزير الشؤون الاجتماعية السيد مالك الزاهي بحضور والي سليانة السيد وليد العبّاسي ورئيسة الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية السيدة حياة بن إسماعيل و الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بسليانة السيد أحمد الشافعي والوفد النقابي المرافق له والرئيس المدير العام للشركة السيد نزار جراد والوفد الإداري المرافق له .

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