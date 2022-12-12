السجن لتكفيريين بايعا “داعش”..

تمكّنت الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصّة للأمن الوطني إثر عمليّة استباقيّة وفنّية، من الكشف عن عنصر ”تكفيري” بايع تنظيم ”داعش” الإرهابي وينشط عبر الفضاء الإفتراضي وقد تلقى تكوينا في مجال إعداد السموم على غرار ”سم الريسين” وصنع المتفجرات بنية التحضير لعمل نوعي، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاعلام والاتصال للأمن الوطني

كما تمكنت ذات الوحدة الأمنيّة، وفق المصدر ذاته، من كشف وإيقاف إرهابي ثان، على خلفية ارتباطه افتراضيّا بالتنظيم الإرهابي المذكور وتلقيه دروسا عسكريّة نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجّرة والعبوات الناسفة والتدرّب على تنفيذ الإغتيالات بالأسلحة البيضاء في إطار التحضير للإلتحاق ببؤر التوتّر.

وبإحالتهما على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر القاضي المتعهد بطاقة إيداع بالسّجن في شأنهما والابحاث مزالت جارية، حسب نص البلاغ.