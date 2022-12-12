عاجل: اتحاد الشغل يفجرها بخصوص الاتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي..

عبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022، عن صدمته وتنديده بحجم المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط بادّعائهم زورا، تلميحا أو تصريحا، مشاركة الاتحاد في صياغة برنامج الحكومة المجهول أصلا لدى العامّة والخاصّة.

ونفي الاتحاد نفيا مطلقا معرفته بما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي مجددا مطالبته بحقّ الشعب والمنظّمات والأحزاب في الاطّلاع على العقود السرّية بين الحكومة والدوائر المالية العالمية.

وجدّد الاتحاد على تاكيده بأنّه غير ملزم باتّفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس وفق نص البيان.