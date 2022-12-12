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جليلة بن خليل تكشف أنواع الفيروسات المنتشرة حاليا في تونس وتحذر..#خبر_عاجل

2022/12/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اكدت جليلة بن خليل الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا بوزارة الصحة، ان 4 فيروسات مرتبطة بالنزلة الموسمية، الى جانب فيروسات تنفسية، منتشرة حاليا في تونس، وهي السبب وراء الامراض المنتشرة حاليا.

وبينت اليوم الاثنين، الى ان فترة الخريف هي فترة انتشار الامراض الموسمية الفيروسية.

وبخصوص المتحور الجديد لكورونا، اكدت بن خليل في تصريح لاذاعة شمس اف ام انه من المتوقع ان يتم تسجيل اصابات في الفترة القادمة بهذا المتحوّر.

وحذرت الدكتورة من خطورة الامراض التنفسية خاصة على الاطفال والرضع، لعدم اكتمال مناعتهم، الى جانب كبار السن واصحاب الامراض المزمنة، مشددة على ضرورة تجنب التقبيل والمصافحة، للحد من اتشار العدوى.

كما دعت السياق ذاته الى العودة لارتداء الكمامة خاصة في الفضاءات المغلقة، وغسل الايدي والتهوئة، الى جانب استكمال تلقيح الكوفيد19 وتلقيح النزلة الموسمية.

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