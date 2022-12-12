مراكز الديمقراطية و المواطنة و التنمية : خلق للوظائف و فرص الأعمال التجارية و تنمية الوعي البيئي في الجهات..

مراكز الديمقراطية والمواطنة والتنمية CD² هي خمسة مراكز نموذجية أقيمت في ولايات بن عروس ونابل والكاف وسيدي بوزيد وصفاقس. هذه المراكز الإقليمية هي أماكن للاجتماع والمشورة والتعلم والتنظيم المشترك بين القطاعات للجهات الفاعلة المحلية في تونس الكبرى وخارج العاصمة.

اليوم ، تطورت هذه المراكز النموذجية لتصبح منظمات غير حكومية ومراكز أعمال. وبالتالي فهي تسمح للمنظمات غير الحكومية ، ومبادرات المواطنين ، والجمعيات والمدارس ، وأيضًا للأشخاص المعنيين بشكل فردي ، بالتواصل مع بعضهم البعض ، واكتساب مهارات للعمل الديمقراطي على مستوى البلديات ، وتطويرها والبدء في مشاريع مشتركة. أصبحت المراكز أيضًا نقاط اتصال للجمعيات المحلية للصناعة والتجارة والحرف ، مما عزز القدرة الإبداعية الفردية والجماعية على المستوى المحلي وقلل بشكل كبير من استياء التونسيين من السياق الاجتماعي و الاحساس باللا أمان الاقتصادي.

الهدف العام لمشروع “خلق الوظائف وفرص الأعمال التجارية ، وتحسين الخدمات والوعي البيئي على مستوى المجتمع في تونس للنساء والشباب” بقيادة مراكز الديمقراطية و المواطنة و التنمية هو المساهمة في تغيير منهجي في قطاعات الاقتصاد والبيئة و حكم جيد.

يمثل هذا المشروع جزء من اهتمامات مؤسسة هانز سايدل الألمانية لتعزيز ظروف المعيشة الكريمة والمساهمة في التنمية في تونس من خلال تعزيز الممارسات الديمقراطية ، ودعم التوظيف وكذلك زيادة الوعي ببحث نهج يركز على النساء والشباب ، و التي عقدت ندوة بالعاصمة بالشراكة مع الرابطة التونسية للمواطنة و مراكز المواطنة و الديمقراطية و التنمية تحت عنوان ” المجتمع المدني في قلب التنمية المستدامة نموذج مراكز المواطنة و الديمقراطية و التنمية “