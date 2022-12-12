العثور على جثة متعفنة لشيخ في بنزرت..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت مساء اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 بفتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات وفاة شيخ سبعيني عثر على جثته متعفنة داخل منزله بأحد أحياء مدينة غزالة من ولاية بنزرت.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الهالك وهو شيخ تجاوز الخامسة والسبعين من عمره يعيش بمنزل بمفرده بولاية بنزرت.

وحسب ذات المعطيات فقد تفطن الأجوار الى غياب الهالك عن أنظارهم منذ الأسبوع الماضي ليتم اعلام أعوان الأمن حيث حلّوا مرفوقين بأعوان الحماية واثر الولوج الى داخل المنزل تم العثور على جثة الهالك وبدت عليها آثار التعفن.

وبعد معاينة الجثة أذن ممثل النيابة العمومية بايداعها على ذمة الطبيب الشرعي لتقديم تقرير مفصل حول الأسباب العلمية للوفاة وتاريخها وفق ما اوردته موزاييك.