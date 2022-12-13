هام-لا تفوتوا المواجهة النارية بين “الأرجنتين وكرواتيا”: تفاصيل النقل التلفزي..

ينطلق الدور قبل النهائي بمواجهة نارية بين الأرجنتين وكرواتيا، مساء اليوم الثلاثاء 13 على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.

وقد أعلنت قنوات بين سبورت القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين ضد كرواتيا عبر شبكتها، وهي 4 قنوات أهمها: بين سبورت المفتوحة، بين سبورت 1 ماكس – bein Sports 1 Max، بين سبورت 3 ماكس – bein Sports 3 Max، بين سبورت 4 ماكس – bein Sports 4 Max .

وتعتبر قنوات الكاس القطرية AlKass أيضًا من القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا والأرجنتين، وتنقلها بث مباشر عبر قناتي AlKass 1 Extra، وأيضًا AlKass 2 Extra .