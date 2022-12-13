اضراب محطات بيع الوقود..سلوان السميري يعلق..

عبّر سلوان السميري كاتب عام الجامعة العامة للنفط اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 عن أمله في أن يتمّ إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور عمّال محطّات الوقود طبقا للاتفاق المبرم في جانفي 2022 بين الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة، وأن لا تضطرّ الجامعة إلى تنفيذ الإضراب.

ويذكر أنه قد تقرر أمس الاثنين 12 ديسمبر 2022 ، تأجيل اضراب محطات الوقود الذي كانا مقررا يومي 15 و 16 ديسمبر 2022 إلى يومي 28 و 29 ديسمبر بطلب من وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وذلك خلال جلسة جمعت بين ممثلي الجامعة العامة للنفط وغرفة أصحاب محطّات الوقود ووزارة الصناعة ووزارة المالية.

وقال السميري في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ الجلسة كانت فرصة تمّ خلالها عرض الإشكاليات بكل شفافية ووضوح، مؤكّدا أنّ هناك تقدّم في النقاشات والحوار ووجود التزام بإمضاء الاتفاق حول الزيادة في الأجور.

وأضاف أنّ الجامعة قدّمت تصورا وهي تنتظر الرد على مقترحاتها. وتابع قوله: أرجو أن لا نتفاجأ بالرفض وأن لا نضطر للإضراب”، معبّرا عن أمله في أن يتمّ امضاء الزيادة قبل 29 ديسمبر الجاري.