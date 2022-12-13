إيقاف مفتش عنهما بتهمة الارهاب في حقّهما أحكام بالسجن..

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2022/12/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و 13 ديسمبر الحالي، دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بمساكن و مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة من القبض على أحد متساكني الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات.

كما تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بالنفيضة و مصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة، في الليلة نفسها، من إلقاء القبض على عنصر سلفي مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و محكوم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.

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