كاس افريقيا للأمم 2025 : سيتم ايداع ملف ترشح الجزائر قبل يوم الجمعة القادم

أعلن وزير الشباب والرياضة, عبد الرزاق سبقاق, اليوم الثلاثاء, أن ملف ترشح الجزائر, لاحتضان كأس إفريقيا للأمم 2025 في كرة القدم, جاهز وسيم إيداعه خلال الـ48 الى 72 ساعة القادمة, اي قبل يوم الجمعة 16 ديسمبر الجاري, آخر اجل حددته الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم لإيداع ملفات الترشح .

وأوضح القائم الاول على القطاع خلال اللقاء الذي عقده اليوم الثلاثاء بمقر وزارته لمناقشة مدى تقدم التحضيرات لبطولة افريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 4 فيفري 2023 ,ان :” ملف ترشح الجزائر لاحتضان نهائيات كاس افريقيا للأمم 2025, بات جاهزا, وسيتم

ايداعه على مستوى مقر الكنفدرالية الافريقية للعبة بالقاهرة(مصر), خلال ال48 الى 72 ساعة المقبلة على اقصى تقدير, اي قبل يوم الجمعة المقبل 16 ديسمبر الجاري, آخر اجل حددته الهيئة الافريقية لإيداع ملفات الترشح”.

ومعلوم ان الكنفدرالية الافريقية للعبة , كانت قد اعلنت يوم 30 سبتمبر المنصرم عن سحب تنظيم كاس افريقيا 2025 من غينيا , بسبب التأخر المسجل على مستوى المنشئات المعنية باحتضان التظاهرة الكروية وفق الشروط التي حددتها الهيئة القارية.

وحددت الكنفدرالية الافريقية تاريخ 16 ديسمبر الجاري, كآخر اجل لإيداع ملفات الترشح التي يجب ان تكون مرفوقة بكل الوثائق منها وثيقة الترشح والاحتضان (اتفاقية الاستضافة , اتفاقية المدن المضيفة , الضمانات الحكومية “.

وتجدر الاشارة انّ بعثة من الكنفدرالية الافريقية للعبة ستقوم في الفترة الممتدة من 5 الى 25 جانفي 2023 بزيارات تفقدية للبلدان المترشحة لاحتضان المنافسة القارية قبل الاعلان عن البلد المنظم للبطولة يوم 10 فيفري 2023 خلال اجتماع المكتب التنفيذي للكاف .